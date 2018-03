Kuvat: Sarjakuristaja tänään oikeudessa – syyttäjä: valmisteli 17-vuotiaan tytön kuristamista ja yritti tunkeutua asuntoon

Käräjäoikeus katsoi tuomion perusteluissa, että virheellisen tunnistamisen riski on varteenotettava, koska tytöllä oli vain hetki aikaa nähdä ovisilmästä oven takana ollut henkilö. Oikeuden mukaan näyttöä ei ole myöskään siitä, että Penttilä olisi tarkkaillut tyttöä.

Penttilä on tuomittu vuosikymmenten varrella useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on esimerkiksi kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.