Sarjakuristajan epäillyn murhan tutkinta valmis – myönsi kuristaneensa naisen, kiistää murhan

Video: Sarjakuristajan rikoshistoria on pitkä ja synkkä

– Uhri on yksin asunut 52-vuotias nainen, joka löytyi kuristettuna omasta kodistaan. Tekopäiväksi on vahvistunut 13. huhtikuuta. Rikosnimikkeenä on ollut murha esitutkinnassa ilmi tulleen vakaan harkinnan, teon ilmeisen raakuuden ja tekijän osoittaman julmuuden vuoksi, kertoo tutkinnanjohtaja, Kanth kertoo.