Sarjakuristajan synkät teot alkoivat jo 1985 – surmasi äitinsä, sitten kuristi ja yritti raiskata 12-vuotiaan tytön toisen katsoessa vierestä

Uhreina kaksi lasta

Äidin kuolema selvisi kuulusteluissa

"Tottakai täytyy selvittää, onko muuta tapahtunut"

Vapauduttuaan Penttilä on syyllistynyt yhä uudestaan rikoksiin, joiden uhrit ovat naisia. Penttilä on muun muassa kuristanut hengiltä hänelle entuudestaan tutun naisen ja kuristanut myös useita muita. Hänet on tuomittu muun muassa raiskauksista ja törkeistä pahoinpitelyistä.