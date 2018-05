Sarjakuristajan uusi murhaepäily puhuttaa: Monissa maissa vaaralliset henkilöt voidaan pitää vankilassa, Suomessa ei – Miksi?

Miksi Penttilä oli taas vapaana?

Kuinka todennäköistä on, että kerran tappanut tappaa uudestaan? Entä useamman henkirikoksen jälkeen?



– Jos on tappanut kerran, riski tappaa on keskimäärin suurempi kuin sellaisella, joka ei ole tappanut. Jos on tappanut kahdesti tai useammin, riski tappaa jälleen kasvaa hyvin korkeaksi. Sama kuvio on seksuaalirikoksissa.