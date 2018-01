Seitsemälle syytteet Oulun seudun valepoliisijutussa – Syyttäjä: Petoksilla tavoiteltiin jopa 200 000 euron hyötyä

Syytteitä on nostettu seitsemää henkilöä vastaan. Osa heistä on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Eri puolilla Suomea on meneillään rikostutkintoja tapauksista, joissa ihmisiltä on huijattu tai yritetty huijata rahaa poliisina esiintyen. Rikosten uhriksi on joutunut etenkin ikäihmisiä. Valepoliiseista on tehty ainakin parisataa rikosilmoitusta.