Seksiliikeketju myi luvatta potenssilääkkeitä – maksettavaksi isot korvaukset törkeästä huolimattomuudesta

Mies ei olisi saanut luottaa aineen toimittajaan

– [Aiempi tapaus] on antanut hänelle aiheen epäillä, että myös hänelle toimitetussa uudessa valmisteessa saattaa olla kiellettyjä aineita. Näin on ollut siitä huolimatta, että valmisteen toimittaja on ilmoittanut tuotteen olevan asianmukainen. -- Näissä oloissa riittävää ei ole ollut luottaa pelkästään toimittajan ilmoitukseen ja pakkauksessa oleviin merkintöihin, oikeus totesi.