Silminnäkijät kuvailevat yöllisiä kauhunhetkiä Turussa: Laukaukset raikuivat, nainen kirkui ja huusi "Oh my god!" – Katso kuvat tapahtumapaikalta

Samassa pihapiirissä asuva nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo, että hän meni parvekkeelle katsomaan tilannetta, kun oli kuullut ensimmäisen laukauksen.

– Sen jälkeen kuului sarjalaukauksia 4–5, heti perään nainen kirkui kovaa ja huusi kovaan ääneen: "Oh my god, oh my god!" ja kuului miesten huutoja sekä puhetta, josta en saanut selvää, parvekkeella ollut silminnäkijä kertoo.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Silminnäkijän mukaan kohdetalon ympäri ajoi pian tapahtuneen jälkeen taksi. Hän myös havaitsi henkilön kävelemässä Paavinkadun suunnasta Turun keskustaan päin. Silminnäkijän mukaan henkilö lauloi jotain.

– Ihmettelimme, kuinka hän oli heti paukkeen jälkeen niin tyyni ja lauleli. Hesburgerin kohdalla hän pysähtyi, paiskasi kädessään kantamansa pallon maahan ja jatkoi matkaansa pomputellen palloa ja laulellen edelleen. En saanut laulusta selvää.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Poliisit täydessä varustuksessa



Ennen poliisien saapumista alueen ohi käveli myös koiranulkoiluttaja, mutta muita ihmisiä silminnäkijä ei laukausten jälkeen nähnyt paikalla.



Silminnäkijän mukaan meni kauan, ennen kuin ensimmäinen poliisipartio saapui. Tuolloin kello oli noin 1.15.



– Kyllä se tuntui ikuisuudelta siinä tilanteessa, kun oli kuullut ne laukaukset.



Poliisit pukivat ylleen liivit, kypärät ja kilvet. Hetken päästä saapui toinen ja kolmas partio, jotka myös pukivat suojavarusteet ylleen.



– Poliisit lähtivät täydet varusteet päällä Paavinkadun pihalle. Kolme ambulanssia ajoi läheisen S-marketin pihalle odottamaan, sitten paikalla saapui vielä kaksi poliisipartiota lisää.



Toinen silminnäkijä: Laukauksia juuri ennen nukkumaanmenoa

MTV Uutiset haastatteli myös toista silminnäkijää, joka asuu myös samaisessa pihapiirissä. Hän kertoo kuulleensa laukauksen juuri ennen nukkumaanmenoa.



– Sitten kuului ehkä 3–5 pamahdusta lisää, naisen kirkumista ja jotain huutoa, josta ei saanut selvää. Ainakin luulen, että huutaja oli nainen, siltä ainakin kuulosti, kotinsa sisällä ollut silminnäkijä kertoo.



Ensimmäinen MTV:n haastattelema silminnäkijä kertoo, että kolme ambulanssia ajoi pihaan kello 1.28. Puoli kahdelta yksi ambulanssi sekä poliisiauto lähtivät paikalta pillit vinkuen.



– Loput poliisipartiot kiersivät pihaa piirittäen sitä kaikista eri suunnista. Sitten ne lähtivät yksitellen pois. Viimeinen partio poistui paikalta hieman ennen yökolmea.



Epäilty vapaalla jalalla

Poliisi on ollut vaitonainen viimeöisistä tapahtumista. Poliisin mukaan useita kertoja viime yönä ammutun uhrin tila on vakaa, mutta häntä ei ole vielä päästy kuulemaan. Henkilö on sairaalahoidossa, eikä poliisi ole paljastanut hänen sukupuoltaan.