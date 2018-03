Sisä-Suomen poliisi tyrmää lyhytkasvuisen miehen väitteet kidutuksesta – "Mikään ei pidä paikkaansa"

Poliisin mukaan yksittäiset poliisit on todettu syyttömiksi väitteisiin.

– Kyseinen henkilö on vuosikausia esittänyt erilaisia väitteitä poliisin toiminnasta sekä esitutkinnan osalta, että hänen Tampereen poliisivankilassa säilyttämiseensä liittyen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Valtionkonttori tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa maksamaan miehelle tämän vaatimat 400 euron päiväkorvaukset vangitsemisen aiheuttamasta kärsimyksestä. Kyse on normaalia huomattavasti suuremmasta päiväkorvauksesta, johon oikeus päätyi miehen vankeudessa kokeman kärsimyksen ja hänen asiansa saaman julkisuuden ja sen aiheuttaman kärsimyksen vuoksi.

– Se, että jollekin tuomitaan maksettavaksi korvauksia sen jälkeen, kun hänet on ylemmässä oikeusasteessa todettu syyttömäksi, on normaali käytäntö. Se ei siis tarkoita mitään muuta, poliisi kommentoi.

Poliisi on mielestään toiminut esitutkinnan aikana juuri niin kuin lait edellyttävät. Käräjäoikeuden korvauspäätöksen mukaan mies ei vammaisuutensa vuoksi pystynyt juomaan sellinsä vesipisteestä, koska ei yltänyt painamaan vesipisteen vastakkaisella seinällä ollutta nappia ja juomaan samalla. Poliisin mukaan veden juominen oli järjestetty niin, että lyhytkasvuinen mies pystyi juomaan sellissä ollessaan.

– Taso, josta juomaa saa, on 80 cm korkeudella lattiasta. Nappi, jolla vesi saadaan tulemaan, on 107 cm:n korkeudella. Nappi ja suutin, josta vesi tulee, ovat 70 cm:n etäisyydellä toisistaan sivusuunnassa. Miehellä on lisäksi ollut käytössään juomiseen tarkoitettuja kertakäyttöastioita, poliisi kertoo.