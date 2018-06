"Solvaavaa ja panettelevaa vihapuhetta" – MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin kiistää vastanneensa julkaisun sisällöstä

Janitskinia syytetään muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytekohtia on yhteensä parikymmentä.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa on kolme syytettyä. Törkeästä kunnianloukkauksesta syytetyn Janitskinin lisäksi syytteessä vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta on Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman ja kolmas henkilö, joka on syyttäjän mukaan toiminut Janitskinin sijaisena ja sallinut herjaavien artikkelien julkaisun MV:n sivuilla.