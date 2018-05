SS: Picassoja printterillä – Poliisi epäilee ortodoksisten seurakuntien tiloissa myydyn taideväärennöksiä

Taideväärennökset ovat entisen poliisin Jyrki Seppälän mukaan merkittävä rikollisuuden laji. Seppälä on kirjoittanut yhdessä toimittaja Risto Rumpusen kanssa Huijarit taidemaailmassa -kirjan, joka syventyy aiheeseen. Seppälä ja Rumpunen keskustelivat taideväärennöksistä Huomenta Suomessa helmikuussa, video yllä.

Epäiltynä oleva mies, Jussi Savolainen, on useita kertoja sanonut medialle, että teoksia myydään itäsuomalaisen suvun puolesta. Hän ei ole suostunut kertomaan suvun nimeä.

Savolainen on myös sanonut, että hän itse tai hänen lähipiirinsä ei omista myynnissä ollutta taidekokoelmaa.

Picasson koevedokset ovatkin mustesuihkutulostimella tehtyjä

Savon Sanomat kirjoittaa, että Kansallisgallerian poliisille antaman lausunnon mukaan tunnettujen ulkomaalaisten taiteilijoiden kuten Pablo Picasson tekemiksi grafiikan koevedoksiksi väitetyt työt on todettu tietokoneavusteisiksi printeiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että ne on tehty muistesuihkutulostimella kauan Picasson kuoleman jälkeen.

– Ulkomaalaisten töiden tausta on tutkinnassa. Ennen myyntiin laittoa ranskalainen asiantuntija tutki ne ja totesi, että ne ovat aitoja mestareiden koevedoksia. Ja sellaisina niitä on markkinoitu ja myyty. Minä olen antanut kaikki selvitykset poliisille asiassa. Asiakkaille on annettu takuu, että jos työt eivät ole vastoin parempaa tietoa aitoja, rahat saa takaisin, Savolainen sanoi maanantaina.