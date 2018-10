Suomen vankiloissa on yli 40 radikalisoitunutta vankia, kymmenkunta heistä on uhka yhteiskunnalle: "On arvioitu, että he voivat aiheuttaa terrori-iskun"

Näistä yli 60 ihmisestä noin kymmenen on sellaisia, joiden on arveltu voivan aiheuttaa myös uhkaa yhteiskunnassa.

– On arvioitu, että he voivat esimerkiksi aiheuttaa terrori-iskun. Tai he voivat jatkaa ideologiansa jakamista muille, ja joku muu saattaa olla se, joka tekee iskun. Nämä ihmiset ovat sellaisia, joiden voidaan ajatella olevan oikeasti uhka, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelta.

Vartijoilla tärkeä rooli

Ei vakavia väkivaltatapauksia

– Toistensa kanssa he voivat olla ongelmissa, jos he haluavat saada muita kannattamaan omaa ideologiaansa. Jonkun verran on tiedossa väkivaltatapauksia, joita on ollut, kun henkilö on esimerkiksi kääntynyt kristinuskoon ja toinen radikalisoitunut ei ole sitä hyväksynyt. Mutta mitään vakavaa väkivaltaa ei ole heidän takiaan tapahtunut, Eriksson kertoo.