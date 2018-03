Supon seurannassa lähes 400 henkilöä, jotka toimivat terrorismin hyväksi – "Listalle ei päädytä vahingossa"

Suomen terrorismin uhka-arvio on Suomessa edelleen sama kuin vuosi sitten, kun Supo nosti sen neliportaisella asteikolla tasolle kaksi, eli kohonnut.

Supon listalle ei päädy vahingossa

Näiden henkilöiden kerrotaan olevan Suojelupoliisin seurannassa, koska he toimivat aktiivisesti terrorismin hyväksi.

– Kohdehenkilöksi ei päädytä vahingossa. He saattavat olla mukana terroristijärjestön toiminnassa, kouluttavat tai kouluttautuvat terroristisessa tarkoituksessa, matkustavat konfliktialueelle, rahoittavat terrorismia, levittävät propagandaa tai pyrkivät värväämään mukaan terroristiseen toimintaan.

Uhkaa priorisoidaan

Suojelupoliisi seuraa henkilöitä lain sallimin keinoin. Olennaista listalle päätymisessä myös on se, näkeekö Supo henkilön olevan väkivaltainen.

– Väkivalta on olennainen pointti. Me kiinnostumme, jos henkilöllä on pykimys väkivaltaan. Kohdehenkilöiden sisällä myös priorisoidaan sitä, ketkä ovat milläkin hetkellä ne henkilöt, jotka aiheuttavat konkreettisimman ja akuuteimman uhan.