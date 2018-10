Tampereen Tesoman henkirikosjuttu siirtyy syyttäjälle epäiltynä murhana – esitutkinta paljasti toisenkin rikoksen

Yllättävä tunnustus

– Rikoshistoriassa tunnustajia on, mutta ei se ihan tavallista ole. Harvinaista on, että ihminen päätyy tällaiseen ratkaisuun ja pystyy sen vielä perustelemaan. En muista yhtään vastaavaa tapausta omalta uraltani.

Epäilty oli muuttanut Tesomalta Tampereen keskustaan kesällä 2015. Tutkinnanjohtaja Kinnunen on kuitenkin aiemmin kertonut, että poliisi olisi ennemmin tai myöhemmin tavoittanut hänet, vaikka hän ei olisikaan tullut itse tunnustamaan.

Toinen rikos paljastui

Tapausta on tutkittu epäiltynä törkeänä pahoinpitelynä ja teosta on epäilty vuonna 1970 syntynyttä, Lempäälässä tuolloin asunutta naista. Nainen kiistää rikoksen. Tämä tapaus on siirretty myös syyttäjän harkittavaksi esitutkinnasta.