Tappavia opioideja sekoitetaan salaa muihin huumeisiin Suomessakin – erittäin pieni annos lamaa hengityksen

Karfentaniili on vahvimpia tunnettuja opioideja. Se on noin 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa ja jo muutama mikrogramma eli gramman miljoonasosa riittäisi ihmisen kivunlievitykseen. Huumausaineeksi vuonna 2017 luokiteltua ainetta käytetään suurten eläinten tainnutukseen.

– Viro on tosiaan hieman erityinen näiden fentanyylien suhteen, siellä on jo pidempi historia fentanyylin väärinkäytölle. Nyt karfentaniili on tullut siihen päälle. Kyseessä on enemmän järjestäytyneestä toiminnasta kuin muualla Euroopassa on ainakaan tiedossa, Pihlainen kertoo sähköpostitse.