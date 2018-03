Tesoman asukkaat huokaisivat helpotuksesta, kun kuulivat nuoren miehen tunnustuksesta: "Täällä moni tunsi uhrin"

– Tästä asiasta on puhuttu täällä todella paljon vuosien mittaan ja totta kai se on helpotus, jos juttu nyt ratkeaa, Pub Jemmassa työskentelevä Susanna Vuori sanoo.

Pääsiäisen pääpuheenaihe

– Kyllä täällä moni tunsi hänet ja hänestä on puhuttu paljon. Nyt asia on noussut tietenkin uudestaan esiin, kun epäilty tekijä ilmoittautui. Kaikki ovat olleet iloisia asian selviämisestä, koska täällä asuu paljon uhrin ystäviä ja tuttuja, Vuori sanoo.

– Teosta on puhuttu aina kun se on nostettu uudestaan julkisuuteen. Nyt kun tuli tämä tunnustus, niin aihe on ollut jatkuvasti ihmisten pääpuheenaihe. Kyllä se tänne jotain ilmapiirin kevennystä tuo, hän jatkaa.