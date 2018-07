Tulevaisuudessa terroristit hyödyntävät enemmän virtuaalimaailmaa ja robotteja – "Terroristi voi istua kotisohvallaan ja kauko-ohjata sieltä iskun"

Nilsson on analysoinut sitä, millaista terrorismi on vuoteen 2024 mennessä.

– Tulevaisuuden terroristi – vajaan kymmenen vuoden päästä – on todennäköisesti tällä hetkellä 10–20–vuotias. Kaikkia islamistisia terroristeja yhdistää nuori ikä ja toimiminen virtuaalimaailmassa, Nilsson sanoo.

Robotiikkaa hyödynnetään iskuissa

Virtuaalimentorit apuna

– Tulevaisuuden terroristi on nuori innovatiivinen diginatiivi, joka verkostoituu. Fyysinen ja virtuaalinen maailma on nuorille yksi ja sama maailma. Sen vuoksi torjuntatyön on siirryttävä samaan maailmaan, missä nuoret elävät.