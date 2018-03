Tulli selvitti eniten veropetoksia vuosikausiin – dopingaineita takavarikkoon nelinkertainen määrä viime vuoteen nähden

Vuonna 2017 tuli Suomessa Tullin tietoon runsaat 9 400 rikosta. Tietoon tulleiden rikosten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla viimeisimpien kolmen vuoden ajan.

Internet lääkkeiden kauppapaikka



Tullin tekemät huumetakavarikot kasvoivat viime vuonna. Huumausaineita löytyi tarkastuksissa yhteensä 3 175 kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Khat-huumeen takavarikot lisääntyivät edellisvuodesta noin 1 500 kiloa ja hasiksen 600 kiloa, mikä selittää kokonaismäärän voimakkaan kasvun. Kahtena aiempana vuonna khatia tuotiin Suomeen pääosin kuivatussa muodossa, jolloin se on kevyempää.

Lääkkeiden laiton maahantuonti on Tullin mukaan lisääntynyt räjähdysmäisesti, kun internetin merkitys laittomien lääkkeiden kauppapaikkana on kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että lääkkeitä takavarikoidaan lähinnä postiliikenteestä tai kuriirilähetyksistä.