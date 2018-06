Tulli: "Sipulikanavan sulkeminen vaikeuttanut huumekauppaa Suomessa merkittävästi"

– Se on vaikuttanut erityisesti nuorten keskuudessa. Uusiakin kauppapaikkoja on syntynyt, mutta olemme saaneet niitä myös paljon suljettua. Viimeisen reilun vuoden aikana olemme sulkeneet parikymmentä netin kauppapaikkaa, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Toinen epäilty on hieman yli 30-vuotias nainen. Epäiltyjen asuntoon Vantaalla tehtiin loka-marraskuun vaihteessa kotietsintä ja epäillyt vangittiin. Sittemmin heidät on vapautettu.

Ensimmäinen tapaus Suomessa



– Esitutkinnan keskiössä on ollut se, että he ovat tarjonneet kauppapaikan huumeiden myyntiin ja välittämiseen. Tapaus on Suomessa ensimmäinen laatuaan: on mielenkiintoista nähdä, mikä vastuu on, jos pitää kauppapaikkaa yllä ja on tietoinen laittomasta tarkoituksesta.