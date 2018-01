Tuntematon nainen löi kehitysvammaisen naisen päätä ratikkapysäkin seinään – vain yksi sivullinen tuli auttamaan

Uhrin sukulaisnaisen mukaan noin nelikymppinen nainen oli liikkeellä rollaattorinsa kanssa, kun hänelle tuntematon nainen yllättäen suuttui jostakin ja alkoi pahoinpitelemään häntä. Uhrilla on Downin syndrooma.

Tekijällä oli epäsiisti olemus

Poliisi tutkii tekoa pahoinpitelynä. Teosta epäiltyä naista ei ole tavoitettu, mutta poliisilla on hänen tuntomerkkinsä.

– Epäilty on 30-40-vuotias suomalainen nainen ja hän on noin 165 senttimetriä pitkä. Hänellä on vaaleat hartioille ulottuvat hiukset ja yllään hänellä oli vaalea takki. Hänen olemuksensa vaikutti epäsiistiltä, rikoskomisario Reijo Enqvist Helsingin poliisista kertoo.