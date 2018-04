Tuomari eväsi Turun puukottajalta puheenvuoron oikeudessa – syyttäjä: Bouananella ei ollut henkilökohtaista uhreja vastaan

– Kyse on vakavasta ja poikkeuksellisesta teosta. Se mikä tekee tästä poikkeuksellisen on, että Bouananella ei ollut mitään aitoa henkilökohtaista motiivia tai mitään henkilökohtaista näitä uhreja vastaan. He eivät mitenkään voineet vaikuttaa siihen, että he joutuivat uhreiksi, kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen sanoi oikeudessa.