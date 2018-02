Turun parkkimittarihuijauksen valtava mittakaava tarkentui – KRP epäilee liki miljoonan kavaltamisesta

Tilitysten perusteella rahavaroja on tilitetty päivässä jopa tuhansia euroja liian vähän.

Rahakoira löysi osan kolikoista

Kolmikkoa epäillään muun muassa törkeistä kavalluksista ja törkeästä varkaudesta. Tutkinnassa on tullut ilmi myös törkeitä rahanpesu- ja kätkemisrikoksia, joista poliisi epäilee yhteensä seitsemää ihmistä. Heidän epäillään häivyttäneen rahojen alkuperää tai piilotelleen rahoja.

KRP on saanut osan kolikoista takaisin kotietsintöjen yhteydessä. Etsinnöissä käytettiin apuna rahakoiraa.

Turun kaupunki on tehnyt asiasta sisäistä tarkastusta, jonka on määrä valmistua lähipäivinä. Lisäksi kaupunki on tilannut rahankäsittelyprosessista ulkoisen arvioinnin.