Turun puukkoiskussa haavoittunut Hassan pettyi mediaan: "Kuvien julkaisu palvelee tekijää"

Yksi media pyytänyt kuvauslupaa

– On ihmisiä, jotka ovat haavoittuneet ja kaksi ihmistä on kuollut. Minun ja muiden uhrien täytyy elää tämän asian kanssa, Zubier sanoi turkulaisessa hotellissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

"Media rakentaa tekijästä julkkista"

– Toivon, että media, joka kysyi uutta kuvauslupaa, vetäisi sen pois uhrien kunnioittamiseksi. Miksi medialla täytyy olla kolme päivää aikaa kuvata häntä. Mielestäni se on häpeällistä, Zubier sanoi.

Zubier haluaa itse olla paikalla



Zubier kertoo, että hän haluaa itse olla paikalla oikeudenkäynnissä, sillä hän haluaa puukottajan näkevän joka päivä, mitä hän on saanut aikaan.

– Haluan, että hän näkee joka päivä sen, mitä hän on tehnyt. Puukottajan kohtaaminen joka päivä ei ole kuitenkaan helppoa.

– Hän ei näytä katumusta eikä kunnioitusta uhreja kohtaan. Hän on nauranut, kun on käyty läpi vammoja ja nauroi tänäänkin, kun kertoi tapahtumista. Se on minulle kaikkein vaikeinta.