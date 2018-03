Turun puukottaja myöntää ja kiistää saman asian – "Lain määritelmä ja yleinen käsitys eroavat"

– Puolustuksen puolesta on nyt ennakkovastauksessa myönnetty henkirikokset ja henkirikoksen yritykset. Tässä on kyse terrorismimääritelmän sisällöstä, joka lainsäädännöstä tulee. Se, mitä päämieheni itse ajattelee, ei välttämättä kata sitä mitä lainsäädäntö edellyttää siltä, että menettely olisi terroristisessa tarkoituksessa tehtyä, puukottaja Abderrahman Bouananen asianajaja Kaarle Gummerus sanoi.

Syyttäjä: Puolustuksen asianajaja on vaikeassa tilanteessa



– Syytteessä on lähdetty siitä, että teot on tehty terroristisessa tarkoituksessa. Keskeinen väitteemme on se, että vastaaja on teot tehdessään tarkoittanut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Näemme, että vastaaja on halunnut tukea terroristijärjestöä ja mieltänyt itsensä Isisin taistelijaksi tai sotilaaksi, kertoo yksi jutun syyttäjistä, Hannu Koistinen.