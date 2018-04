Turun puukottaja tutustui Isis-materiaaliin ystävänsä avustuksella – etsintäkuulutettu mies yhä karkuteillä

Hän sai maahanmuuttajakaveriltaan tiedon pikaviestipalveluissa olevista keskusteluryhmistä, joissa Isisiin liittyvää materiaalia jaetaan. Hän oli tavannut miehen viimeksi noin kolme viikkoa ennen elokuista puukkoiskuaan. Poliisi on etsintäkuuluttanut tapahtuneen vuoksi uzbekistanilaistaustaisen miehen, mutta häntä ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

– Itse asiassa he ovat se taho, joka käskee tekemään näin mm. räjähteillä, pommeilla ja hyökkäyksillä, hän vastasi.

Kertoi teon syyksi Isisin vahvistamisen



Bouanane on kertonut poliisille tekojensa syyksi muun muassa syyttömien ihmisten tappamisen Syyrian Raqqassa ja Irakin Mosulissa.

Oikeudenkäynnin ydinkysymys on, oliko Bouananen teoilla lain tarkoittama terroristinen tarkoitus. Syyttäjän keskeinen väite ja yksi lain tarkoittamista terroriteon kriteereistä on, että teon tarkoitus on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Poliisi kysyi häneltä kuulusteluissa vajaat kaksi viikkoa teon jälkeen, oliko teolla tarkoitus aiheuttaa kauhua ja pelkoa.