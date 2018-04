Turun puukotuksessa vammautuneen sankari-Hassanin vaimo: "Hän ei pysty olemaan se isä, joka halusi olla"

40-vuotias nainen kertoi oikeudessa olleensa 11 vuotta yhdessä Zubierin kanssa. Pariskunta sai ensimmäisen lapsensa viime vuonna. Poika oli seitsemän viikon ikäinen, kun Turun joukkopuukotus tapahtui viime elokuun 18. päivä. Lapsi on nyt 9,5 kuukauden ikäinen.

Verta valui paljon

Hassan käski juosta pois

Naisella on vahvoja muistikuvia tapahtumista siihen saakka, kunnes häntä itseään puukotettiin.

– Minulla on hyvin vahva muistikuva siitä, että Hassan huusi minulle, että juokse pois. Olin kumartuneena siinä vaiheessa ja kompastuin. Sen jälkeen minulla ei ole muistikuvaa, nainen kertoi.

Myös vaimo sai puukosta

Zubierin puoliso romahti siinä vaiheessa, kun hän pääsi sairaalaan ja hänelle selvisi, miten vakava hänen miehensä tila on.

– Minun traumani alkoi siitä, kun kuulin miten vakavasti Hassan on loukkaantunut, nainen sanoi.

Abderrahman Bouanane on naureskellut todistajien kertomuksille oikeudessa.

Elämä muuttui totaalisesti

– Tämä on muuttanut todella, todella paljon elämäämme. Elämämme on kääntynyt ihan ylösalaisin, nainen kertoi.

– Poika oli erittäin paljon isänsä poika. Suuri surumme on, että Hassan ei pysty olemaan se isä, joka hän halusi olla lapselleen. Hassan ei pysty olemaan yksin lapsemme kanssa, koska hän ei pysty lähtemään pyörätuolista pojan perään, kun lapsi on alkanut liikkua.

"Hassanilla on paljon tuskia ja kipuja"

– Hassanilla on paljon tuskia ja kipuja eikä hän pysty näihin tilanteisiin, joissa on paljon melua ja ääntä. Kaikki on muuttunut aivan erilaiseksi, nainen sanoi surullisena.