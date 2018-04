TV-pomo kuvasi salaa seksikumppaneitaan – Poliisi tutkii salakatseluepäilyä: "Käymme nauhoja läpi"

Poliisi on löytänyt miehen hallusta videot neljästä naisesta, joiden kanssa mies on harrastanut seksiä. Tutkinta on vielä alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedä onko kaikissa tapauksissa kyse luvatta kuvaamisesta.

– Hän on myöntänyt teot. Selvitämme vielä asiaa, käymme nauhoja läpi tarkemmin. Onhan se mahdollista, että niitä (uhreja) on vielä lisää, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen.

Toiminut esimiestehtävissä MTV:ssä

Epäilty on MTV Oy:ssä työskennellyt päällikkö. MTV:n toimitusjohtaja sai eilen tietää rikostutkinnasta. Mies on nyt vapautettu tehtävistään rikostutkinnan ajaksi, kertoo MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.

– Tämä on erittäin valitettavaa. Meillä on nollatoleranssi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ahdisteluun, kiusaamiseen tai toisen ihmisen alistamiseen. Työntekijä on myöntänyt avoimesti, että häneen kohdistetut epäilyt vapaa-ajalla tapahtuneesta kuvaamisesta pitävät paikkansa. Hänet on nyt vapautettu tehtävistään toistaiseksi.