Uhrin vierestä löytyi Turun puukottajan manifesti: Syyttää länttä sodan julistamisesta muslimeja vastaan – poliisi: Teksti oli Youtube-saarnan kopio

Manifesti on julkaistu suomeksi käännettynä tänään julki tulleessa poliisin esitutkintapöytäkirjassa. Manifesti löytyi yhden puukotetun vierestä Lacoste-merkkisestä laukusta. Se oli poliisin mukaan kirjoitettu ruskeaan vihkoon neljälle aukeamalle arabiaksi.

Manifestissa puukottaja puhuu Syyrian pommituksista



– Islamilainen valtio on perustettu jumalan laille, ja sitä vastaan ovat liittoutuneet juutalaiset, tulta palvovat, kristityt, arabit sekä ei-arabit.

"Kiusaus on vakavampi kuin tappaminen!"



– He tekevät parhaansa tehdäkseen musliminaisesta alastoman. Lännessä ajatellaan niqabia (huntu, jossa on pieni aukko silmille) takapajuisena ja sektaarisena asiana. He pyrkivät iskeä islamilaiseen ummaan (muslimiyhteisöön) sisältä päin.