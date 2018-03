Uusi ilmiö petosrikollisuudessa yleistyy: Suomeen perustetaan yrityksiä vain rikostehtailua varten – "Sitten kaikki maksut jäävät pystyyn"

Yrityksen nimissä tehtävissä tilauspetoksissa rikolliset tilaavat luotolla yritykselle suuria määriä usein esimerkiksi puhelimia, tietokoneita ja sähkötyökaluja. Hannu Kortelaisen tiedossa on myös tapauksia, joissa rikolliset ovat saaneet tilattua henkilöauton.

Tilauspetoksissa uusin tapa on yrityksen perustaminen pelkästään rikostehtailua varten. Yritysten toimihenkilöksi merkitään bulvaani, jolla ei ole rikosrekisteriä Suomessa.

– Tämä on varsinkin virolaisrikollisten suosima tekotapa, Kortelainen sanoo.

Jossain tapauksissa bulvaaneja on tullut myös Ruotsista. Tavaroiden ostamisen jälkeen bulvaanit palaavat takaisin kotimaahansa ennen kuin laskujen maksamattomuus huomataan.

Erilaisia tapoja

Jo aiemmin yleistynyt tekotapa on, että rikolliset teeskentelevät olevansa jonkin yrityksen edustajia. Yritysrekisteriin on saatettu tehdä tekaistuja ilmoituksia muutoksista yrityksen omistajatietoihin tai toimielimiin, ja siten joku rikollisporukasta on saatu näyttämään suomalaisyrityksen edustajalta.