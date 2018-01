Uusia väitteitä julki Vuosaaren vanhasta palkkamurhasta – yksi murhasta tuomituista: "Mukana ei muita kuin jo tuomitut"

Vuonna 2003 murhatun Volkan Ünsalin ruumista ei koskaan löydetty, ja teon yksityiskohtia on jäänyt aiemmin pimentoon.

De kallar mig Sollvallamördaren -kirja on Vuosaaren murhasta tuomitun Janne Ranisen elämäkerta, jonka hän on kirjoittanut Ivar Andersenin kanssa. Ranisen lisäksi murhajutussa on tuomittu kolme muuta miestä.