Uusia valepoliisitapauksia: Huijari esittää puhelimessa poliisia vanhuksille ja pyytää viemään kadulle pankkikortteja

Huijauksen kohteeksi joutuneet vanhukset ovat syntyneet 1920- ja 1930-luvuilla. Henkilöihin on ollut yhteydessä puhelimitse mies, joka on väittänyt olevansa poliisi ja selvittävänsä esimerkiksi laajaa rahanhuijausrikosta.

Soittaja on kertonut henkilöiden tilillä olevien varojen olevan vaarassa ja neuvonut henkilöitä jättämään pankkikortit tiettyyn paikkaan kadulle, kertoo poliisitarkastaja Klaus Geiger Helsingin poliisilaitokselta.

– Soittajan mukaan tämä olisi ansa huijareille, jotka poliisi tahtoo napata. Henkilöiltä on pyydetty myös verkkopankkitunnuksia ja pin-koodeja. Puheluita on tullut samoille henkilöille useita, kertoo tutkinnanjohtaja, Geiger kertoo.

– Ainakin kaksi henkilöä on vienyt korttinsa huijareiden pyytämään paikkaan. Kummankaan tililtä ei kuitenkaan ehditty viedä rahaa ennen kuin heille selvisi, että heitä on huijattu, Geiger jatkaa.

Soittaja väittää olevansa poliisi tai tullivirkailija

Huijari tai huijarit ovat käyttäneet myös toista tarinaa. Soittaja on väittänyt henkilölle olevansa poliisi tai tullivirkailija ja kertonut, että henkilön laskuun on ostettu tai tilattu elektroniikkaa. Tämän jälkeen soittaja on tiedustellut verkkopankkitunnuksia tai tilitietoja.