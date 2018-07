Uutta tietoa Keuruun henkirikoksesta – neljä ihmistä otettu kiinni: "Pitää saada selville, kuka teki ja mitä"

Eilen kerrottiin, että tapauksen tiimoilta on otettu kiinni kaksi keuruulaista keski-ikäistä henkilöä, nainen ja mies. Tänään tapauksen tutkinnanjohtajana aloittanut rikoskomisario Markku Latvala täsmentää, että kiinniotettuna on myös kaksi muuta. Poliisin säilössä on siis yhteensä neljä ihmistä. Kaikki heistä pidätettiin eilen.