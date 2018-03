Vanhemmat syytteessä pikkupojan julmasta kohtelusta – Syyte: Pidettiin nälässä, käsiä ja jalkoja teipattiin yhteen, pakotettiin syömään lattialla

– Silloin kun hän on ollut lattialla, myös näillä kerroilla hänen kätensä on ollut teipattuna. Hän on joutunut lattialla yrittämään suulla saada leipäänsä. Häntä ei ole kukaan siinäkään tilanteessa avustanut ravinnon saamiseksi, kihlakunnansyyttäjä Kaisa Ahla kuvaili oikeudessa.