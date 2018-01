Vankilapsykologi: Seksuaalirikollinen saa apua usein vasta syyllistyttyään törkeään rikokseen

– Vaarana on, että apua saatetaan tarjota vasta, kun on uusinut rikoksensa.

Kuntoutuksen puutteeseen on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi Sexpo. Seksuaalineuvontaa ja terapiaa tarjoavan säätiön mukaan moni seksuaalisesti lapsista kiinnostunut mies haluaisi hakeutua avun piiriin, jos sellaista olisi tarjolla. Säätiön mukaan Suomessa on arviolta noin 40 000 aikuista miestä, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan.