Vantaan Golfpuistoa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta

Poliisi epäilee, että kaupungilta vuokratulle alueelle on läjitetty luvanvastaisesti moninkertainen määrä maa-ainesta. Poliisi epäilee, että alueelle on tuotu maa-aineksia, joiden haittapitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot. Vantaan kaupungin mukaan toiminnasta on saatu arvioiden mukaan useiden miljoonien eurojen arvosta taloudellista hyötyä.

Vantaan Golfpuisto Oy toimitusjohtaja Ville Nurmi kiistää yrityksen syyllistyneen rikoksiin ja sanoo, ettei maa-aineksen vastaanottamisesta ole saatu miljoonia, vaikka sillä onkin osaltaan rahoitettu golfkentän rakentamista. Hän ei liikesalaisuuteen vedoten kerro, paljonko yritys on tienannut läjityksellä. Maita on tuotu alueelle yhteensä 1,8 miljoonaa kuutiota.

– Kaupungilta ei ole kerrottu meille, eikä kysytty meiltä, että käytämmekö läjittämistä rahoituskeinona. Emme ole vedättäneet kaupunkia, Nurmi sanoo.

"Puhtautta on valvottu monella tapaa"

Hänen mukaansa myöskään kaupungin laskelmat haittapitoisuuksista eivät pidä paikkaansa.

– Puhtautta on valvottu monella tapaa. Ehdoton vaatimus on ollut alusta lähtien, että saa tuoda vain puhtaita maita. Jokainen kuorma on merkitty meidän kirjanpitoomme: mistä maa tulee, mikä on auton rekisterinumero ja kuljettajan vakuutukset maan puhtaudesta.

Nurmen mukaan yrityksellä on ollut myös omavalvontaa, jota on tehty kuormiin pistokokein. Yksittäiset pilaantuneet kuormat on hänen mukaansa poistettu alueelta, ja kaupungin näytteenotto on hänen mukaansa tehty väärin.

– Siellä on ollut prosessin ymmärtämättömyyttä. Näytteitä on otettu sellaisesta kohdasta, jossa on rakennusjätteen palasia, he ovat keskittäneet näytteenoton tällaiseen paikkaan. Siitä on vedetty johtopäätöksiä, että siellä olisi kuormia, jotka olisivat täynnä rakennusjätettä.

Poliisi alkoi tutkia asiaa Vantaan kaupungin tekemän tutkintapyynnön perusteella.