Varastiko joku 400-kiloisen tykin? Poliisi toivoo havaintoja kadonneen panssarintorjuntatykin liikkeistä

Ase ei toimintakuntoinen

Tykki on deaktivoitu eli se on tehty toimintakelvottomaksi.

Tykissä on kuljetusrenkaat ja sen kaliiperi on 37. Tykin sarjanumero 2207 on kaiverrettu sen putkeen. Tykissä voi olla myös valkoisella kirjoitettu teksti T3787 useassa kohdassa.