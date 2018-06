Varkaat piinaavat hautausmaita Etelä-Suomessa, kymmeniä koriste-esineitä kateissa – poliisi kehottaa tarkistamaan omaisten haudat

MTV Uutiset kertoi noin viikko sitten Porvoossa sijaitsevaa Näsinmäen hautausmaata vaivanneista varkaustapauksista , joissa noin kolmekymmentä hautakivikoristetta on joutunut kateisiin.

Nyt rikosilmoituksia vastaavista tapauksista on tullut myös ainakin Järvenpäästä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessaan .

Poliisin mukaan osa hautausmailta anastetuista esineistä on ollut niin suuria ja painavia, että niiden poisviemiseen on todennäköisesti tarvittu kaksi ihmistä. Joukossa on ollut poliisin mukaan myös uniikkeja taideteoksia.