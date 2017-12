Varsinaissuomalaisen miehen epäillään tehtailleen satoja valelaskuja

Tahoja, joita on yritetty huijata, on poliisin mukaan kaikkiaan 352. Osa yrityksistä maksoi huijauslaskun, osa taas sai ajoissa tiedon laskun petollisuudesta.

Tavoiteltu rikoshyöty on Helesvirran mukaan ollut noin 130 000 euroa. Epäillyt rikokset tapahtuivat viime keväänä. Epäilty on 25-vuotias varsinaissuomalainen mies, mutta laskuja on lähtenyt eri puolille Suomea.