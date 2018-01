Vuonna 2011 voimaan tullut avoliittolaki tuo käräjille erikoisia riitoja

Taustalla on vuonna 2011 voimaan tullut avoliittolaki, jonka myötä esimerkiksi kotona taloutta hoitanut puoliso on voinut hakea hyvitystä erotilanteessa. Hyvitystä voi vaatia, jos toinen puoliso on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuutta esimerkiksi hoitamalla lapsia kotona mahdollistaen toisen työnteon.