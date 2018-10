Aamulehti aloittaa yt-neuvottelut – neuvottelut koskevat jopa sataa henkilöä

Yt-neuvottelut koskevat yhteensä noin 100 henkilöä. Alma Media Kustannut Oy:n palveluksessa on noin 300 henkilöä, ja alustavan suunnitelman mukaan Aamulehden henkilökunnan määrä saattaa vähentyä neuvottelujen myötä enimmillään 17 henkilötyövuodella, Alma Media tiedottaa.

– Valtakunnallinen printtimainonta on edelleen laskenut. Keskittymisemme paikalliseen sisältöön on tuottanut hyviä tuloksia ja tämä on fokusalueemme yhä voimakkaammin myös jatkossa, sanoo tiedotteessa Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä.