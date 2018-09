Allergisia reaktioita, tulipalo, muuntohuumeita – Kuluttajia varoitetaan vaarallisista verkko-ostoksista EU:n ulkopuolelta

Taustalla on voimakkaasti kasvanut ostosten teko kaukomaiden verkkokaupoista. Osa EU:n ulkopuolisista kaupoista on osoittautunut suorastaan vaarallisiksi.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostettu laturi on sytyttänyt tulipalon, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumeita, kosmetiikka aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita tai kuluttajat ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on EU:ssa kielletty.