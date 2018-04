Analyytikko: Kehno tulos ei lannista Nokiaa, uusi läpimurto luvassa loppuvuonna – 5G lyö läpi toden teolla

Rautasen mukaan tulosta selittivät monet lyhytaikaiset tekijät, jotka painoivat kannattavuutta. Varsinkin Pohjois-Amerikassa taustalla on osittain yhden vuosineljänneksen normaalista heilunnasta. Kyse on Rautasen mukaan isoista projekteista riippuva liiketoiminta, ja silloin yksi vuosineljännes on lyhyt aika tarkastella varsinkin yhtä markkinaa.