Applen historiallinen saavutus ei ollutkaan ensimmäinen laatuaan – kiinalaisyritys rikkoi rajapyykin jo vuonna 2007

Teknologiayhtiö Apple on jo vuosien ajan ollut maailman arvokkain yhtiö. Se saavutti näyttävän virstanpylvään aiemmin tällä viikolla, kun yhtiön markkina-arvo ylitti tuhannen miljardin dollarin rajapyykin.

Apple nousi maailman arvokkaimpien yhtiöiden listan kärkeen jo vuonna 2012, jolloin yhtiön markkina-arvo oli vuoden lopussa 500 miljardia dollaria. Yhtiön arvo on reilussa viidessa vuodessa kaksinkertaistunut.

Kiinalaisyhtiö ehti ensin

Apple vei maailman arvokkaimman yhtiön tittelin ensi kertaa syksyllä 2011 Exxon Mobililta. Öljyjätti otti kärkipaikan takaisin itselleen saman vuoden lopussa, mutta vuodesta 2012 lähtien Apple on ollut ykkönen.

Maailman arvokkaimman yhtiön titteli on 20 viime vuoden aikana kuulunut yllättävän harvalle yhtiölle. Vuoden lopun arvojen perusteella ykkösasemaa on pitänyt ainoastaan viisi yhtiötä.

GE putosi kauas kärkikymmeniköstä

Vuoden 1998 jälkeen Apple on ollut ykkönen seitsemänä ja monialayhtiö General Electric viitenä vuonna. Exxon Mobil on ollut ykkösenä neljästi, Microsoft kolmasti. Ainut ei-amerikkalainen yhtiö Petrochina on pitänyt kärkipaikkaa kerran.