Atrian toimitusjohtaja MTV:n Uutisextrassa: Venäjän markkina ei tule takaisin – "Katseet Aasiaan, seuraavaksi makkaraa Kiinaan"

– On siellä pieniä nokioita lähes jokaisella yrityksellä. Tie on kuitenkin pitkä, sanoo Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn MTV:n Uutisextrassa.

Gröhn muistuttaa, että elintarviketase on pahasti pakkasella. Viime vuonna elintarvikkeita tuotiin Suomeen yli 4 miljardilla eurolla ja vietiin Suomesta maailmalle 1,6 miljardilla eurolla.

– Rajat menivät kiinni vuodesta 2014 ja silloin havaitsimme, että myös ruoka on politiikkaa.

– Venäjän elintarviketalous on tämän jälkeen kehittynyt paljon. Emme usko, että Venäjä vientimarkkinana tulee enää koskaan olemaan sellainen kuin ennen näitä poliittisia käänteitä, Gröhn sanoo.

Atrian miljardiliikevaihdosta elintarvikeviennin osuus on edelleen pientä, noin 60 miljoonaa euroa. Uusia markkinoita on haettu esimerkiksi Kiinasta, kun vienti Venäjälle on tyrehtynyt.