"Aurinkosähköstä on tullut kansanhuvia" – S-ryhmä tähtää Suomen suurimmaksi tuottajaksi 37 000 aurinkopaneelilla

– Aurinkosähköstä on tullut suomalaisille kansanhuvia. Pientaloihin on tavallista asentaa aurinkosähköä ja se on taloudellisesti järkevää kaikille paikoille, kuten kauppakeskuksille, joissa ostosähkö voidaan korvata, tietokirjailija ja energia-asiantuntija Janne Käpylehto kommentoi Huomenta Suomessa.