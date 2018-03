Bill Gates putosi miljardöörien kärkipaikalta, mutta Trump romahti paljon pahemmin – Forbesin miljardöörilista julki

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sitoitus listalla on vajonnut kiihtyvällä tahdilla. Trump löytyy listalla nyt vasta sijalta 766. Presidentin omaisuus on lehden mukaan noin 3,1 miljardia dollaria. Trumpin omaisuuden arvo on laskenut viimevuoden listauksesta noin 4000 miljoonalla dollarilla. Hänen sijoituksensa putosi viime vuodesta yli 200 sijaa. Forbesin mukaan Trumpin omaisuus on on korkeimmillaan ollut yli 10 miljardia dollaria.