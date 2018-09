Björn Wahlroosin lapsille 73 miljoonan euron jättipotti – isä myi tukun Sammon osakkeitaan

Finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on myynyt 1,67 miljoonaa Sammon osaketta hänen lastensa määräysvaltayhteisölle. Osaketransaktion arvo vastaa noin 73 miljoonaa euroa.

Wahlroos on myös aiemmin myynyt omistuksiaan sijoitusyhtiöille, joiden omistajina on hänen lapsiaan. Osan omistuksistaan Wahlroos on lahjoittanut lapsilleen.