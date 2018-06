Danske Bank nostaa ennustettaan: "Muutos on tulossa"

Danske Bank nostaa tämän vuoden talousennustettaan. Pankin ekonomistit arvioivat nyt Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia. Aiemman ennusteen mukaan he odottivat 2,4 prosentin kasvua.

– Talousvuosi 2018 on käynnistynyt kotimaassa väkevästi. Syksyllä kasvutahti ehti jo hetkellisesti hiipua, mutta talvi on jopa ylittänyt odotukset. Toistaiseksi sekä kotitalouksien että kotimaisten yritysten luottamus on niin korkealla, että voimme hyvällä syyllä odottaa kulutuksen ja investointien nousevan edelleen, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa.