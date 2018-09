Danske Bankin miljardisotku vain yksi tapaus monista Euroopassa: "Rahanpesu on jäänyt EU:ssa muiden asioiden jalkoihin jo 10 vuoden ajan"

– Raha on kuin vesi joenuomassa, se etsii kohdan, josta on helpointa päästä läpi, summaa Aalto-yliopisto rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Puttosen mukaan Euroopassa on kovennettu dramaattisesti esimerkiksi pankkien vakavaraisuus- tai maksuvalmiusvaatimuksia. Toimet pankkien konkurssien estämiseksi ovat nousseet tärkeiksi, mutta rahanpesua ehkäisevät toimet ovat jäänee kansalliselle tasolle finanssikriisin pyöreissä.

– Yksi asia mikä on EU-tasolla on jäänyt paitsioon on tämä rahanpesukysymys.