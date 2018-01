Energiasyöppö bitcoin ja muut kryptovaluutat syöksyivät roimasti – bitcoin kuluttaa kolmen ydinvoimalan tuotannon

Virtuaalivaluutta bitcoinin yhteydessä on puhuttu lohkoketjusta. Mitä erikoinen sanapari tarkoittaa käytännössä? Katso oheiselta videolta:

Kolmen ydinvoimalan tuotanto bitcoiniin



Kiinalla on useita syitä rajoittaa bitcoinin louhintaa. Yksi on energiankulutus, sillä bitcoinin tuotannon on laskettu kuluttavan Kiinassa jopa neljä gigawattia sähköä, mikä tarkoittaa kolmen ydinvoimalan tuotantoa.