Ennätystuloksen takonut Finnair nousi pörssissä yli 20 prosenttia

Lentoyhtiön osakekurssi nousi hieman yli 20 prosenttia ja päätyi hieman yli 10,43 euroon. Yhtiön osake on kallistunut vuodessa noin 150 prosenttia.

– Tietysti niin kauan kuin taloudessa on suotuisat tuulet se on hyväksi lentoyhtiöille ja Finnairille. Täytyy myös muistaa, että myös hyvissä olosuhteissa on nähty lentoyhtiöiden menevän konkurssiin ja lentoyhtiöitä, jotka jatkavat vaikeuksissa edelleenkin. Emme voi tuudittautua siihen, että hyvät ajat jatkuvat loputtomiin, Vauramo toteaa.